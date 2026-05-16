Розвідка Німеччини обрала європейський аналог Palantir, аби показати зменшення залежності від США

16 травня 2026, 14:53
Фото: з вільного доступу
Це рішення ухвалено на тлі ширшої дискусії в Німеччині щодо ролі Palantir в інфраструктурі безпеки країни.
Німецька служба внутрішньої розвідки обрала для роботи французьку компанію зі штучного інтелекту ChapsVision замість американського гіганта Palantir.
 
Про це пише Politico з посиланням на німецькі медіа.
 
Ще у грудні очільник Федерального відомства з охорони конституції (BfV) Сінан Селен заявляв, що прагне покладатись на європейські альтернативи американської Palantir. Німецькі ЗМІ писали, що так Європа намагається зменшити залежність від американських технологій.Так, BfV планує використовувати програмне забезпечення ArgonOS від французької компанії ChapsVision для аналізу структурованих та неструктурованих даних і підготовки їх для людей.
 
"Обравши ArgonOS, BfV надсилає чіткий сигнал на підтримку європейського цифрового суверенітету. Чи зможе ArgonOS витримати випробування часом, покаже його практичне застосування. Головним критерієм має залишатися ефективність, а не лише походження", – заявив Politico Марк Генріхманн, голова парламентського комітету з нагляду за діяльністю німецьких спецслужб.
 
Це рішення ухвалено на тлі ширшої дискусії в Німеччині щодо ролі Palantir в інфраструктурі безпеки країни. Деякі німецькі підрозділи поліції вже використовують програмне забезпечення цієї компанії, а МВС розглядає можливість його використання федеральними силами. Водночас критики попереджають про ризики для захисту даних та залежності від американського постачальника.
 
Нещодавно гендиректор Palantir Алекс Карп казав, що хоч і розуміє бажання країн мати незалежні системи, але сумнівається, чи може Німеччина дозволити собі повністю відмовитися від технології Palantir.

 

