У Fire Point заявили, що Німеччина може потенційно замінити ракети Tomahawk на "Фламінго"
14 травня 2026, 20:09
джерело militarnyi
Fire Point виробляє близько 200 ракет "Фламінго" на місяць.
Співзасновник української оборонної компанії Fire Point заявив, що Німеччина потенційно може замінити американські ракети Tomahawk на українські "Фламінго".
Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.
За словами Штілермана, Німеччина показала "значний інтерес" в технологіях Fire Point, і наразі фінансує закупівлі дронів FP-1 i FP-2 для українських військових.
Однак він зазначив, що німецька влада роздумує на тим, щоб замінити американські Tomahawk на українські "Фламінг", виробництвом яких займається Fire Point.
"Ідея зброї нашої розробки полягає в тому, що ми продаємо не лише зброю, і не тільки безпеку, але й незалежність у безпеці", –каже Штілерман.
Він додав, що Fire Point виробляє близько 200 ракет "Фламінго" на місяць, однак може і більше – "потрібні лише гроші й замовлення".