Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія зазнала геополітичного удару в Африці

16 травня 2026, 20:55
росія зазнала геополітичного удару в Африці
Фото: Reuters
рф втрачає позиції в Африці попри всі зусилля кремля.
росія зазнала поразки на Африканському континенті, оскільки її економічна модель виявилася неефективною. Спроби купити лояльність місцевих еліт приречені на провал у довгостроковій перспективі.
 
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє Le Monde.
 
Після завершення саміту "Африка вперед" у Найробі очільник французького дипломатичного відомства зазначив, що обсяги торгівлі та інвестицій між Францією й Африкою наразі суттєво перевищують частку рф на континенті.
 
Ситуація свідчить про те, що російська економічна модель продемонструвала свою неспроможність. Вона базується виключно на примітивній експлуатації природних ресурсів країн Сахелю в обмін на послуги найманців  "Африканського корпусу".
 
Усі масштабні фінансові вливання росії в африканські проєкти, а також регулярні рішення щодо "прощення" багатомільярдних боргів не здатні забезпечити москві довгострокових результатів. Наразі кремль зосереджений лише на тому, щоб купити прихильність місцевого керівництва. Однак такі кроки є суто тимчасовими й приреченими на провал, адже вони не створюють реальної економічної бази для розвитку регіону.
 
Через відсутність системного підходу позиції рф в Африці з часом ставатимуть усе більш вразливими.

 

Кремльвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Політика
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Політика
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
14 травня 2026, 11:19
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється