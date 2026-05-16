росія зазнала поразки на Африканському континенті, оскільки її економічна модель виявилася неефективною. Спроби купити лояльність місцевих еліт приречені на провал у довгостроковій перспективі.

Після завершення саміту "Африка вперед" у Найробі очільник французького дипломатичного відомства зазначив, що обсяги торгівлі та інвестицій між Францією й Африкою наразі суттєво перевищують частку рф на континенті.

Ситуація свідчить про те, що російська економічна модель продемонструвала свою неспроможність. Вона базується виключно на примітивній експлуатації природних ресурсів країн Сахелю в обмін на послуги найманців "Африканського корпусу".

Усі масштабні фінансові вливання росії в африканські проєкти, а також регулярні рішення щодо "прощення" багатомільярдних боргів не здатні забезпечити москві довгострокових результатів. Наразі кремль зосереджений лише на тому, щоб купити прихильність місцевого керівництва. Однак такі кроки є суто тимчасовими й приреченими на провал, адже вони не створюють реальної економічної бази для розвитку регіону.

Через відсутність системного підходу позиції рф в Африці з часом ставатимуть усе більш вразливими.