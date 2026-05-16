Франція готова працювати над посиленням антибалістичного захисту України – Зеленський

Лідери країн також обговорили відкриття нових кластерів для вступу України в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої лідери держав обговорили питання безпеки, посилення української ППО, євроінтеграцію та міжнародну координацію.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами Зеленського, Франція готова працювати над посиленням антибалістичного захисту України.

"Подякував Емманюелю за принципове засудження російських атак по наших містах і громадах. Ці удари дуже чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз. Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок", – зазначив Президент.

Також лідери обговорили зміцнення можливостей України для протидії російським атакам уже зараз та подальше посилення систем протиповітряної оборони. Окрему увагу сторони приділили європейській інтеграції України та відкриттю переговорних кластерів із Європейським Союзом.

"Франція підтримує Україну та розуміє, наскільки це важливий крок для всіх українців", – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, президенти обговорили координацію дій на африканському напрямку після візиту Макрона до країн Африки.

"Ми говорили про важливість спільної координації на цьому напрямку, бо він так само важливий і для України", – повідомив Зеленський.

За підсумками розмови сторони домовилися підтримувати подальші контакти найближчим часом.