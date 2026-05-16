Трамп після візиту до Китаю розглядає можливість відновлення ударів по Ірану – NYT

США можуть найближчим часом поновити військові удари по Ірану.

За даними видання, після повернення з Китаю президент США Дональд Трамп має ухвалити важливі рішення щодо Ірану, адже його найближчі радники вже підготували плани можливого відновлення військових ударів. The New York Times пише, що США та інші країни намагаються досягти компромісу, який би змусив Іран знову відкрити Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства.

Трамп заявив журналістам на борту Air Force One, що його не влаштовує остання мирна пропозиція Тегерана, тому він її відхилив. Також Трамп повідомив, що обговорював ситуацію навколо Ірану з головою КНР Сі Цзіньпіном, однак нібито не просив Пекін тиснути на Тегеран.

The New York Times також згадує заяву міністра оборони США Піта Гегсета під час слухань у Конгресі, де він підтвердив, що американські військові мають "план ескалації, якщо це буде необхідно". Джрела ЗМІ також повідомляють, що США та Ізраїль наразі проводять "інтинсивну підготовку" до потенційного відновлення ударів по Ірану.

Серед варіантів, які розглядає Вашингтон, – посилення авіаударів по військових та інфраструктурних об’єктах Ірану, а також проведення операції сил спеціального призначення проти підземних ядерних об’єктів. Зокрема, американські військові можуть бути залучені до операції на ядерному комплексі в Ісфахані, де, за даними США, зберігається високозбагачений уран.

Водночас, іранські чиновники вже заявили, що готуються до повернення до бойових дій. Мохаммад Багер Галібаф, спікер парламенту Ірану, написав у мережі Х, що Тегеран готовий "до всіх варіантів"

"Наші збройні сили готові дати гідну відсіч будь-якій агресії; хибна стратегія та хибні рішення завжди матимуть хибний результат, весь світ уже це зрозумів", – наголосив Налібаф.