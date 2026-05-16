У Ставропольському краї рф уночі лунали вибухи
16 травня 2026, 10:21
Під атакою, ймовірно, був хімзавод.
У ніч проти 16 травня дронової атаки, ймовірно, зазнало хімічне підприємство у Ставропольському краї росії.
Про атаку БпЛА повідомляв губернатор Владимиров.
Він заявляв, що місцева протиповітряна оборона відбила атаку безпілотників, і руйнувань у регіоні, мовляв, немає.
А втім, OSINT-канали, писали, що внаслідок атаки у Невинномиську Ставропольського краю спалахнула пожежа на території хімзаводу "Азот". Завод вже щонайменше 6 разів перебував під атакою, зокрема, у березні.
Тим часом російське Міністерство оборони відзвітувало про нібито збиття 138 українських дронів у ніч проти 16 травня.