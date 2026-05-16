Трамп заявив про ліквідацію одного з найвпливовіших командирів ІДІЛ

Ліквідованого керівника ІДІЛ американський президент назвав "найактивнішим терористом світу".

Президент США Дональд Трамп заявив, що війська США та Нігерії виконали операцію з ліквідації Абу-Білала аль-Мінукі – другого за рангом керівника ІДІЛ.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

"Абу-Білал аль-Мінукі, другий за рангом керівник ІДІЛ у світі, думав, що зможе сховатися в Африці, але він і гадки не мав, що ми мали джерела, які інформували нас про його дії. Він більше не буде тероризувати народ Африки чи допомагати планувати операції проти американців", – написав Трамп.