Трамп заявив про ліквідацію одного з найвпливовіших командирів ІДІЛ
16 травня 2026, 09:15
Президент США Дональд Трамп заявив, що війська США та Нігерії виконали операцію з ліквідації Абу-Білала аль-Мінукі – другого за рангом керівника ІДІЛ.
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
Ліквідованого керівника ІДІЛ американський президент назвав "найактивнішим терористом світу".
"Абу-Білал аль-Мінукі, другий за рангом керівник ІДІЛ у світі, думав, що зможе сховатися в Африці, але він і гадки не мав, що ми мали джерела, які інформували нас про його дії. Він більше не буде тероризувати народ Африки чи допомагати планувати операції проти американців", – написав Трамп.
Як пише Reuters, Аль-Мінукі визнали "особливо небезпечним міжнародним терористом" ще за часів адміністрації Джо Байдена у 2023 році.