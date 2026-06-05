Трамп відреагував на лист Зеленського до путіна

Президент США вважає, що сторонам треба піти на компроміс.

Під час зустрічі у Білому домі з журналістами президент США Дональд Трамп відреагував на відкритий лист лідера України Володимира Зеленського до диктатора путіна.

Про це повідомив Білий дім.

Журналісти запитали у Трампа: як він ставиться до ідеї зустрічі двох лідерів? Преса натякнула, що таке рішення Зеленського може бути викликано тим, що Штати зараз зайняті війною в Ірані.

Трамп відповів, що це дуже гарна ідея. Він назвав обох очільників держав "хорошими людьми, які мають піти на компроміси, щоб кожного місяця на фронті не гинуло до 45 тисяч людей".

"Я думаю, що це будо чудово, якщо вони зустрінуться",– сказав президент США.