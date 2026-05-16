Для мешканців "Придністров’я" спростили отримання російського громадянства

16 травня 2026, 12:21
путін підписав указ.
Очільник рф путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям так званого "Придністров'я".
 
Про це повідомили російські пропагандистські агенства.
 
В указі йдеться, що рішення ухвалили для "захисту прав і свобод людини і громадянина". Право на спрощене отримання громадянства отримали повнолітні іноземні громадяни й люди без громадянства, які проживають у "Придністров’ї". Так, для отримання громадянства рф їм не потрібно буде проживати у росії протягом 5 років, володіти російською мовою та знаннями про історію та законодавство рф.
 
"Придністровська Молдавська Республіка" – самопроголошена держава, яка утворилася у 1990 році. Її не визнає жодна країна-член ООН, лише кілька держав із невизнаним сепаратистським статусом – "Абхазія" та "Південна Осетія".

 

