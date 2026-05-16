Очільник рф путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям так званого "Придністров'я".

Про це повідомили російські пропагандистські агенства.

В указі йдеться, що рішення ухвалили для "захисту прав і свобод людини і громадянина". Право на спрощене отримання громадянства отримали повнолітні іноземні громадяни й люди без громадянства, які проживають у "Придністров’ї". Так, для отримання громадянства рф їм не потрібно буде проживати у росії протягом 5 років, володіти російською мовою та знаннями про історію та законодавство рф.