Трамп заявив, що обговорював із Сі врегулювання війни в Україні

15 травня 2026, 16:43
fmprc.gov.cn
Вже наступного тижня Пекін відвідає путін.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів у Пекіні обговорював із головою КНР Сі Цзіньпіном війну в Україні. За словами американського лідера, обидві сторони зацікавлені у врегулюванні конфлікту.

Про це повідомляє Білий дім.

"Так, ми це обговорили. Це той конфлікт, врегулювання якого ми хочемо побачити", – сказав Трамп журналістам.

Раніше сенатор Ліндсі Грем заявив, що Сі Цзіньпін має реальні важелі впливу на перебіг глобальних конфліктів завдяки економічним зв'язкам Китаю з росією. На його думку, Пекін як найбільший покупець російських енергоресурсів міг би вплинути на припинення воєн в Україні та навколо Ірану.

Додаткового політичного контексту ситуації надає те, що вже 20 травня Пекін планує відвідати путін, тобто лише за кілька днів після завершення американо-китайського саміту.

Дональд ТрампСі Цзіньпінвійна в Україні

США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Глобальна
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
