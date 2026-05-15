Трамп заявив, що обговорював із Сі врегулювання війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів у Пекіні обговорював із головою КНР Сі Цзіньпіном війну в Україні. За словами американського лідера, обидві сторони зацікавлені у врегулюванні конфлікту.

Про це повідомляє Білий дім.

"Так, ми це обговорили. Це той конфлікт, врегулювання якого ми хочемо побачити", – сказав Трамп журналістам.

Раніше сенатор Ліндсі Грем заявив, що Сі Цзіньпін має реальні важелі впливу на перебіг глобальних конфліктів завдяки економічним зв'язкам Китаю з росією. На його думку, Пекін як найбільший покупець російських енергоресурсів міг би вплинути на припинення воєн в Україні та навколо Ірану.

Додаткового політичного контексту ситуації надає те, що вже 20 травня Пекін планує відвідати путін, тобто лише за кілька днів після завершення американо-китайського саміту.