путін збирається до Пекіна одразу після саміту Трампа і Сі Цзіньпіна

путін перебуватиме у Китаї лише один день.

російський диктатор путін збирається з візитом до Пекіна наступного тижня, 20 травня.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Візит глави кремля відбудеться лише через кілька днів після саміту лідера КНР Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа. Зазначається, що путін перебуватиме у Китаї лише один день. Видання пише, що його візит навряд чи буде таким же пишним і продуманим до деталей, як у Трампа.

Джерела повідомили, що майбутній візит російського диктатора є частиною "рутинних контактів" москви і Пекіна. Цей випадок стане першим, коли Китай прийме лідерів двох держав в одному й тому самому місяці.

Видання зазначає, що цей візит вказує на зусилля Пекіна з управління зв’язками з москвою та Вашингтоном і позначення себе як ключової держави в реаліях, коли світовий порядок стає дедалі більш роздробленим.

У четвер, 14 травня, речник кремля Дмитро Пєсков повідомив, що терміни візиту путіна до Китаю визначено, але точну дату не назвав. Попередній візит російського диктатора до Китаю відбувся наприкінці серпня – на початку вересня 2025 року.