Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін збирається до Пекіна одразу після саміту Трампа і Сі Цзіньпіна

15 травня 2026, 11:32
путін збирається до Пекіна одразу після саміту Трампа і Сі Цзіньпіна
путін та Сі Цзіньпін, фото Agence France-Presse
путін перебуватиме у Китаї лише один день.
російський диктатор путін збирається з візитом до Пекіна наступного тижня, 20 травня.
 
Про це повідомляє South China Morning Post.
 
Візит глави кремля відбудеться лише через кілька днів після саміту лідера КНР Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа. Зазначається, що путін перебуватиме у Китаї лише один день. Видання пише, що його візит навряд чи буде таким же пишним і продуманим до деталей, як у Трампа.
 
Джерела повідомили, що майбутній візит російського диктатора є частиною "рутинних контактів" москви і Пекіна. Цей випадок стане першим, коли Китай прийме лідерів двох держав в одному й тому самому місяці.
 
Видання зазначає, що цей візит вказує на зусилля Пекіна з управління зв’язками з москвою та Вашингтоном і позначення себе як ключової держави в реаліях, коли світовий порядок стає дедалі більш роздробленим.
 
У четвер, 14 травня, речник кремля Дмитро Пєсков повідомив, що терміни візиту путіна до Китаю визначено, але точну дату не назвав. Попередній візит російського диктатора до Китаю відбувся наприкінці серпня – на початку вересня 2025 року.
Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Політика
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Політика
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
14 травня 2026, 11:19
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється