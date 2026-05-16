До України повернули 528 тіл, які можуть належати українським військовим

16 травня 2026, 11:35
Фоот: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Це вдалося завдяки організації СБУ з іншими складовими Сил безпеки та оборони.
В Україну повернули тіла 528 загиблих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям.
 
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
 
Слідчі правоохоронних органів та представники експертних установ вживатимуть усіх необхідних заходів, аби ідентифікувати репатрійованих загиблих.
 
У Міністерстві внутрішніх справ раніше пояснювали, що процес ідентифікації тіл може займати тривалий час. Там зазначали, що росія передає по кілька тіл в одному пакеті, а інколи рештки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.
