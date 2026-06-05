Meta приховано вбудувала систему розпізнавання облич у смарт-окуляри мільйонів користувачів

Це не перший скандал Meta навколо біометрії.

Компанія Meta приховано інтегрувала код для розпізнавання обличчя в мобільні телефони мільйонів користувачів через свої смарт-окуляри.

Про це йдеться у розслідуванні WIRED.

Аналіз програмного забезпечення виявив незапущену систему під внутрішньою назвою NameTag, вбудовану в додаток Meta AI, необхідний для роботи смарт-окулярів компанії, зокрема моделей Ray-Ban та Oakley. Додаток завантажили понад 50 млн разів. Ключові компоненти системи інтегрували в софт ще у січні, хоча публічно компанія заявляла, що лише "обдумує" доцільність використання таких технологій.

Система працює за допомогою трьох ШІ-моделей, які вже завантажені на пристрої користувачів. Одна виявляє обличчя на відео з окулярів, друга обрізає зображення, третя перетворює його на унікальний біометричний цифровий відбиток. У разі збігу з базою даних власник окулярів отримає сповіщення з іменем людини, а невпізнані обличчя автоматично архівуються у папку "очікують на розгляд".

Незалежні дослідники кібербезпеки підтвердили готовність коду до запуску. Під час тестування їм вдалося обійти обмеження інтерфейсу та змусити систему успішно розпізнати обличчя з використанням заздалегідь завантаженого біометричного профілю.

Це не перший скандал Meta навколо біометрії. У 2021 році компанія закрила попередню систему розпізнавання облич на фотографіях через тиск регуляторів і пообіцяла видалити понад 1 млрд біометричних профілів. Компанія виплатила 650 млн доларів для врегулювання колективного позову в Іллінойсі, у 2024 році погодилася сплатити 1,4 млрд доларів владі Техасу через незаконний збір біометрії, а у 2019 році отримала рекордний штраф у 5 млрд доларів від Федеральної торгової комісії США за порушення конфіденційності.