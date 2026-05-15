Фіцо заявив, що європейські політики таємно цікавляться позицією путіна

15 травня 2026, 21:43
Фото: news.yahoo.com
Словацький прем'єр підтримав ідею залучити до переговорів людину, яка "знає російську душу".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що багато європейських політиків публічно критикують його за контакти з Москвою, однак приватно самі цікавляться позицією кремля.

Про це він сказав у ефірі словацького телеканалу HNtelevízia.

"Найголовніше в цих бесідах... з одного боку, мене критикують, але повірте мені, що потім, коли я йду в туалет, вони йдуть за мною і запитують мене в туалеті. Роберте, що цей путін розповідає?" – розповів Фіцо.

Словацький прем'єр заявив, що не розуміє відмови частини європейських країн від прямого діалогу з москвою. "Чому, заради всього святого, ви не йдете до нього і не ведете діалог? Ми повинні вести з росією нормальний діалог", – наголосив він.

Коментуючи пропозицію путіна залучити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як посередника, Фіцо підтримав ідею відправити на переговори людину, обізнану з російською політикою. "Просто путін хоче людину, яка хоча б трохи знає цю російську душу", – сказав він, додавши, що неможливо відправляти на переговори людину без уявлення про росію та її політичну систему.

Владімір ПутінСловаччинаЄвросоюзРоберт Фіцо

