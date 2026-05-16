Ізраїль та Ліван продовжили перемир’я ще на 45 днів
16 травня 2026, 09:55
Фото: з вільного доступу
Про це домовились під час переговорів у Вашингтоні.
У Вашингтоні 15 травня завершились дводенні переговори між Ізраїлем та Ліваном. За їхніми підсумками сторони домовились про продовження перемир’я.
Про це пише Reuters.
Так, перемир’я, яке оголосили 16 квітня, продовжили ще на 45 днів. Речник Державного департаменту США Томмі Піготт заявив, що дводенні переговори у Вашингтоні були "дуже продуктивними".
Ліванська та ізраїльська делегації також опублікували позитивні заяви щодо переговорів. За підсумками зустрічі сторони підписали угоди про проведення подальших переговорів у найближчі тижні.
"Ми сподіваємося, що ці дискусії сприятимуть досягненню тривалого миру між двома країнами, повному визнанню суверенітету та територіальної цілісності одна одної, а також встановленню справжньої безпеки вздовж їхнього спільного кордону", – сказав Піготт.
Переговори між Ліваном та Ізраїлем під егідою США розпочалися паралельно з дипломатичними зусиллями, спрямованими на припинення конфлікту між США та Іраном. Тоді Іран заявляв, що припинення війни Ізраїлю в Лівані є однією з його вимог для укладення угоди.
Делегація Лівану визначила припинення бойових дій пріоритетом переговорів. Ізраїль заявляє, що "Хезболла" має бути роззброєна в рамках будь-якої ширшої мирної угоди з Ліваном.