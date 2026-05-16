Ізраїль та Ліван продовжили перемир’я ще на 45 днів

Про це домовились під час переговорів у Вашингтоні.

У Вашингтоні 15 травня завершились дводенні переговори між Ізраїлем та Ліваном. За їхніми підсумками сторони домовились про продовження перемир’я.

Так, перемир’я, яке оголосили 16 квітня, продовжили ще на 45 днів. Речник Державного департаменту США Томмі Піготт заявив, що дводенні переговори у Вашингтоні були "дуже продуктивними".

Ліванська та ізраїльська делегації також опублікували позитивні заяви щодо переговорів. За підсумками зустрічі сторони підписали угоди про проведення подальших переговорів у найближчі тижні.