Урядовці часів Орбана критикують Мадяра за відмову виплатити їм компенсації

Стверджують, що це незаконно, і заявляють, що хочуть віддати ці кошти на потреби дитбудинку в селі Надьдобронь на Закарпатті, де живе угорська меншина.

Новообраний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр закликав урядовців із колишнього уряду "навіть не думати" про вихідні компенсації після передачі влади.

Днями під час пресконференції Мадяр сказав, що колишні урядовці не заслуговують на вихідні виплати "після того, як вони зруйнували нашу країну". Згідно з угорським законом, міністри, державні секретарі, політичний директор прем’єр-міністра та його головний радник з національної безпеки мають право на виплату, що називається компенсацією при звільненні, після завершення своїх повноважень.

Якщо вони обіймали посаду щонайменше три роки, то виплата, що дорівнює їхній шестимісячній зарплаті, має надійти протягом 15 днів після завершення повноважень. Якщо ж їхні повноваження припинилися раніше ніж через три роки, але вони працювали щонайменше один рік, вони мають право на половину цієї суми. У випадку з урядовцями Орбана, йдеться загалом про 350 мільйонів форинтів (50,3 мільйона гривень) – за словами Мадяра, для того, щоб ексурядовці отримали ці виплати допомоги, потрібен його підпис.

"Стан, до якого вони довели нашу країну, такий, що найменше, що вони могли б зробити – не намагатися безсоромно отримати десятки мільйонів форинтів вихідної допомоги. Що б вони не казали, вони цього не отримають", – додав він.