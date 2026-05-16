Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Урядовці часів Орбана критикують Мадяра за відмову виплатити їм компенсації

16 травня 2026, 11:11
Урядовці часів Орбана критикують Мадяра за відмову виплатити їм компенсації
джерело facebook Péter Magyar
Стверджують, що це незаконно, і заявляють, що хочуть віддати ці кошти на потреби дитбудинку в селі Надьдобронь на Закарпатті, де живе угорська меншина.
Новообраний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр закликав урядовців із колишнього уряду "навіть не думати" про вихідні компенсації після передачі влади.
 
Про це пише Euronews.
 
Днями під час пресконференції Мадяр сказав, що колишні урядовці не заслуговують на вихідні виплати "після того, як вони зруйнували нашу країну". Згідно з угорським законом, міністри, державні секретарі, політичний директор прем’єр-міністра та його головний радник з національної безпеки мають право на виплату, що називається компенсацією при звільненні, після завершення своїх повноважень.
 
Якщо вони обіймали посаду щонайменше три роки, то виплата, що дорівнює їхній шестимісячній зарплаті, має надійти протягом 15 днів після завершення повноважень. Якщо ж їхні повноваження припинилися раніше ніж через три роки, але вони працювали щонайменше один рік, вони мають право на половину цієї суми. У випадку з урядовцями Орбана, йдеться загалом про 350 мільйонів форинтів (50,3 мільйона гривень) – за словами Мадяра, для того, щоб ексурядовці отримали ці виплати допомоги, потрібен його підпис.
 
"Стан, до якого вони довели нашу країну, такий, що найменше, що вони могли б зробити – не намагатися безсоромно отримати десятки мільйонів форинтів вихідної допомоги. Що б вони не казали, вони цього не отримають", – додав він.
 
Однак керівник Офісу колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергей Гуляш назвав суперечку щодо виплат дріб’язковою і пообіцяв, що його колеги, які залишають свої посади, передадуть свої виплати дитячому будинку в закарпатському селі Надьдобронь. Директорка дитбудинку "Добрий самаритянин" в Надьдоброні Андреа Катко дала інтерв’ю проорбанівському виданню Mandiner, у якому розповіла, що дізналася про заявлену передачу виплат лише з преси. Вона назвала це "неймовірною річчю".
УгорщинаПетер Мадяр

Останні матеріали

США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Політика
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Політика
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
14 травня 2026, 11:19
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється