Угорщина засудила атаку рф на Закарпаття та викликала російського посла (оновлено)

Дрони влучили в об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури біля Сваляви та в Ужгороді.

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила масовану російську атаку проти України, під час якої безпілотники залетіли на територію Закарпатської області.

Про це повідомляє Telex.

У відеозаяві 13 травня вона розповіла про щонайменше п'ять ударів дронами на Закарпатті. "Два біля Сваляви, один в Ужгороді. Той, що у Сваляві, завдав удару по трансформатору і залізничній станції, той, що в Ужгороді, поцілив у промисловий об'єкт", – уточнила міністерка, додавши, що Будапешт підтримує зв'язок зі своїм консулом щодо ситуації.

"Ми глибоко засуджуємо атаку і сподіваємося, що ніхто не постраждав", – заявила Орбан, зазначивши, що питання обговорять на засіданні угорського уряду.

росія 13 травня завдала масованого удару по Україні, зосередивши головний удар на заході країни. Закарпатська область зазнала наймасованішої атаки з початку повномасштабного вторгнення.

Угорський прем’єр Петер Мадяр виступив після першого засідання нового угорського уряду, на якому обговорювалась російська масована атака на Україну, у тому числі на Закарпатську область, що відбулась 13 травня.

"Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття", – заявив Петер Мадяр.

Він повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала російського посла на зустріч у четвер об 11:30 у зв’язку з атакою дронів на Закарпаття.

Варто зазначити, попередник Аніти Орбана Петер Сійярто ніколи не викликав російського посла після атак рф на Закарпаття, що було приводом для критики на його адресу з боку незалежних угорських медіа.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернув увагу, що нова очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан швидко відреагувала на російські удари по Україні 13 травня та подякував їй за це.

"Дякую, Аніто Орбан, за вашу швидку та чітку реакцію на російські удари. Сьогодні ми стикаємося з черговим масштабним нападом. Цей терор необхідно зупинити спільними зусиллями – заради безпеки всієї Європи. Ми використаємо кожну нагоду, щоб досягти тривалого миру", – написав Сибіга.