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Іранські дрони пошкодили аеропорт Кувейту, є постраждалі

03 червня 2026, 14:55
Іранські дрони пошкодили аеропорт Кувейту, є постраждалі
Фото: ілюстративне
Іран і США обмінялися ударами.
Іран завдав ракетних і дронових ударів по країнах Перської затоки. 3 червня влада Кувейту повідомила про атаку на міжнародний аеропорт, що спричинила загибель однією людини, а ще 63 людини поранені.
 
Про це пише NBC News.
 
Сімом потерпілим знадобилися термінові операції. Потерпілими є пасажири та працівники аеропорту, розповів речник міністерства охорони здоров'я Абдулла Аль-Санад. США тим часом атакували іранський острів Кашим, пишуть NBC News. Обмін ударами створив ще більшу загрозу й без того хитикому перемир'ю. Центральне командування США повідомило, що Іран запустив декілька балістичних ракет по сусідах у регіоні, але жодна з них не досягнула цілей.
 
Дві іранські ракети, що були випущені по Кувейту не досягнули цілей або здетонували під час польоту. Три, запущені по Бахрейну, були перехоплені силами ППО США. 
 
Також американські сили збили три дрони, запущені іранцями по цивільному флоту. 
 
Після цього Центком повідомив про нову хвилю атаки на Кувейт. Іран стверджує, що атакував "американські бази".
СШАвійнаІран

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