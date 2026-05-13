росія завдала масованого удару по Україні: є загиблі

Під обстрілами опинились багато регіонів.

росія 13 травня завдала масованого удару по Україні, зосередивши головний удар на заході країни. Закарпатська область зазнала наймасованішої атаки з початку повномасштабного вторгнення, повідомив голова ОВА Мирослав Білецький.

Вибухи пролунали у кількох громадах області. Від 16:00 у повітряному просторі фіксували кілька хвиль російських безпілотників, зокрема у напрямку Мукачева. Вперше з початку повномасштабної війни під обстріл потрапив Ужгород. Влада закликала жителів залишатися в укриттях.

Атаки зазнали також Рівне, Луцьк, Ковель, Хмельницький, Івано-Франківськ, Одеса, Київщина, Вінниччина, Черкащина, Харківщина та Херсонщина. В Івано-Франківську дрон влучив у житловий будинок, є поранені, травми не важкі. На Черкащині внаслідок удару по Смілі постраждали троє чоловіків, 41, 33 та 29 років, усіх госпіталізовано. На Київщині у селі Хотянівка згорів двоповерховий житловий будинок, загиблих і поранених немає.

Стало відомо про ще одну людину, яка загинула внаслідок повітряної атаки на Рівненщину. Таким чином, наразі відомо про трьох загиблих.

Рятувальники ліквідували пожежі на чотирьох локаціях попри повторні загрози ударів. Сапери обстежили місця влучань, психологи ДСНС працюють з постраждалими.