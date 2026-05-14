Мадяр скасував режим надзвичайного стану, запроваджений Орбаном

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про скасування режиму надзвичайного стану, запровадженого його попередником Віктором Орбаном.

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні, через чотири роки, припиняється введений Орбаном режим надзвичайного стану, пов'язаний із загрозою війни, і разом із цим ми прощаємося з урядуванням на підставі указів, запроваджених шість років тому. Ми повертаємося до нормального життя", – написав Мадяр.

Надзвичайний стан було запроваджено у 2020 році через пандемію Covid-19, а у 2022-му продовжено після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Відтоді влада в Будапешті регулярно продовжувала його дію. Угорське законодавство передбачає три особливі правові режими: воєнний стан, надзвичайний стан та стан загрози, у всіх трьох випадках уряд має право видавати укази.

Нагадаємо, Мадяр також заявив, що новий уряд дає президенту Тамашу Шуйоку час до кінця травня для добровільної відставки, а в іншому разі допускає його усунення через поправки до конституції.