Глава Міноборони Британії наказав пришвидшити передачу Україні систем ППО після атак рф

У ніч проти 14 травня росія атакувала Україну "Кинджалами", "Іскандерами", крилатими ракетами та 675 дронами.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі після останніх російських атак доручив прискорити постачання Україні засобів протиповітряної оборони та систем протидії дронам.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Я доручив якнайшвидше забезпечити постачання до України систем протиповітряної оборони та систем протидії дронам", – написав Гілі, назвавши удари російських безпілотників за останні 24 години шокуючими. "Ми солідарні з Україною перед обличчям агресії путіна. Наші думки – з українськими родинами", – додав він.

Реакцію британського міністра підтримали й інші союзники. Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що атака вкотре підтверджує прагнення путіна продовжувати війну та знищити Україну. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що масштабний удар під час зустрічі лідерів США і Китаю в Пекіні демонструє загрозу, яку російський режим становить міжнародній безпеці.

У ніч проти 14 травня росія атакувала Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал", балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, крилатими ракетами Х-101 та 675 безпілотниками. Сили ППО збили 41 ракету та 652 дрони.