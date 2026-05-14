Трамп і Сі Цзіньпін розпочали саміт у Пекіні

Лідери США та Китаю обговорять широке коло питань.

Китайський лідер Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп у четвер, 14 травня, розпочали дводенний саміт у Пекіні. Сі закликав будувати відносини за принципом "партнери, а не суперники", Трамп у відповідь запевнив, що двосторонні відносини "стануть кращими, ніж будь-коли раніше".

Про це пише FT.

"Ці дві країни повинні бути партнерами. Ми повинні допомагати один одному досягати успіху і знайти правильний шлях для співіснування великих країн", – сказав Сі. Він також закликав уникнути "пастки Фукідіда", маючи на увазі теорію про ризик війни між державою, що підіймається, та чинним гегемоном. Трамп, своєю чергою, назвав Сі "великим лідером" і похвалив американську бізнес-делегацію, яка супроводжує його до Пекіна. "У нас найкращі бізнесмени у світі. І вони сьогодні тут, щоб висловити повагу вам, Китаю", – сказав він.

Щодо Тайваню Сі висловився жорстко: якщо це питання буде вирішено неправильно, дві країни можуть зіткнутися або навіть вступити у конфлікт. Японія, Філіппіни та Тайвань стежать за перебігом переговорів з особливою тривогою, побоюючись, що Трамп може піти на поступки в обмін на економічні домовленості.

На переговорах очікується широке коло питань: війна з Іраном і ситуація в Ормузькій протоці, торгівля, рідкоземельні елементи, штучний інтелект та умови для американського бізнесу. США сподіваються домовитися про закупівлю Китаєм літаків Boeing, яловичини та соєвих бобів, а також послабити китайський експортний контроль над рідкоземами, який спричиняє серйозні перебої у промисловості по всьому світу. Трамп також планує підняти питання ув'язненого гонконзького медіамагната Джиммі Лая.

Серед учасників делегації Трампа, держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр оборони Піт Гегсет, а також керівники провідних корпорацій, зокрема Тім Кук з Apple, Дженсен Хуан з Nvidia та Ілон Маск з Tesla. Увечері Сі влаштує для Трампа урочистий банкет, у п'ятницю переговори продовжаться робочим обідом.