Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп і Сі Цзіньпін розпочали саміт у Пекіні

14 травня 2026, 08:09
Трамп і Сі Цзіньпін розпочали саміт у Пекіні
skrin
Лідери США та Китаю обговорять широке коло питань.

Китайський лідер Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп у четвер, 14 травня, розпочали дводенний саміт у Пекіні. Сі закликав будувати відносини за принципом "партнери, а не суперники", Трамп у відповідь запевнив, що двосторонні відносини "стануть кращими, ніж будь-коли раніше".

Про це пише FT.

"Ці дві країни повинні бути партнерами. Ми повинні допомагати один одному досягати успіху і знайти правильний шлях для співіснування великих країн", – сказав Сі. Він також закликав уникнути "пастки Фукідіда", маючи на увазі теорію про ризик війни між державою, що підіймається, та чинним гегемоном. Трамп, своєю чергою, назвав Сі "великим лідером" і похвалив американську бізнес-делегацію, яка супроводжує його до Пекіна. "У нас найкращі бізнесмени у світі. І вони сьогодні тут, щоб висловити повагу вам, Китаю", – сказав він.

Щодо Тайваню Сі висловився жорстко: якщо це питання буде вирішено неправильно, дві країни можуть зіткнутися або навіть вступити у конфлікт. Японія, Філіппіни та Тайвань стежать за перебігом переговорів з особливою тривогою, побоюючись, що Трамп може піти на поступки в обмін на економічні домовленості.

На переговорах очікується широке коло питань: війна з Іраном і ситуація в Ормузькій протоці, торгівля, рідкоземельні елементи, штучний інтелект та умови для американського бізнесу. США сподіваються домовитися про закупівлю Китаєм літаків Boeing, яловичини та соєвих бобів, а також послабити китайський експортний контроль над рідкоземами, який спричиняє серйозні перебої у промисловості по всьому світу. Трамп також планує підняти питання ув'язненого гонконзького медіамагната Джиммі Лая.

Серед учасників делегації Трампа, держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр оборони Піт Гегсет, а також керівники провідних корпорацій, зокрема Тім Кук з Apple, Дженсен Хуан з Nvidia та Ілон Маск з Tesla. Увечері Сі влаштує для Трампа урочистий банкет, у п'ятницю переговори продовжаться робочим обідом.

СШАКитайДональд ТрампСі Цзіньпін

Останні матеріали

Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Політика
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Переклад iPress – 13 травня 2026, 09:14
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Політика
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Політика
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Спорт
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється