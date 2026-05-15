The Times: кремль не припиняє спроб убити Буданова навіть під час перемовин

Керівник офісу президента України пережив щонайменше десять замахів і вважає це "абсолютно нормальним".

Кирило Буданов, керівник офісу президента України, заявив, що кремль продовжує намагатися його вбити, навіть попри те що він очолює мирні переговори з москвою.

Про це пише британський журналіст The Times Максим Такер.

Буданов керував українською військовою розвідкою ГУР з 2020 до січня цього року, коли його призначили керівником офісу президента. За цей час він пережив щонайменше десять замахів. У 2024 році СБУ запобігла спробі удару по його кортежу балістичними ракетами, до якої були причетні двоє полковників Управління державної охорони, що таємно працювали на москву. Попри це, Буданов вважає увагу кремля до своєї персони "абсолютно нормальною".

На новій посаді він став головним переговорником України з росією. За його словами, досвід розвідника, зокрема доступ до інформаторів та впливових людей у росії, допомагає йому за столом переговорів. "Ми працювали з ними багато років, тому повірте, я знаю, як із ними говорити", – сказав він. Буданов також запевнив, що вірить у переговорний процес та його результат, і наголосив: "Я не займаюся тим, у що не вірю".

Щодо ядерних погроз кремля, Буданов висловився стримано: росія має технічні можливості для ядерного удару, однак це питання політичної волі. "Я не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. Якби вони були, я б знав", – пояснив він.

Серед нагальних викликів Буданов назвав створення ефективної системи протиповітряної оборони. На його думку, досвід війни США з Іраном показав системну проблему: дорогі ракети витрачаються на збиття дешевих дронів, тоді як ракети виготовляють роками, а дрони, за кілька днів. Він також заявив, що невдовзі війна вестиметься з використанням автономних "розумних" дронів, прототипи яких Україна вже має.

Говорячи про стиль управління, Буданов дистанціювався від свого попередника Андрія Єрмака, якого звинувачують у відмиванні грошей. "Жодного мікроменеджменту. Повне делегування повноважень відповідним людям та повна відповідальність цих людей за результат", – пообіцяв він. Буданов також заявив про наміри боротися з перевищеннями повноважень з боку співробітників військкоматів, однак наголосив, що мобілізація має тривати. "Іншого шляху немає. Інакше країна просто впаде", – підсумував він.