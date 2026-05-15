Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна подвоїла кількість ударів по російських НПЗ – Reuters

15 травня 2026, 20:53
Україна подвоїла кількість ударів по російських НПЗ – Reuters
соцмережі
Удари вплинул на експорт нафтопродуктів.

Українські безпілотники з початку 2026 року уразили щонайменше 16 російських НПЗ, через що з ладу вийшло близько 11% потужностей нафтопереробки рф.

Про це пише Reuters.

Так, у січні-травні через атаки БпЛА щодоби простоювали 95 тис. тонн потужностей первинної переробки нафти - утричі більше, ніж за аналогічний період торік.

Кількість ударів по НПЗ за рік подвоїлася. Якщо минулого року за цей період зафіксували вісім атак, то цьогоріч уже до березня під удари потрапили установки сумарною потужністю майже 1 млн барелів на добу, а у квітні цей показник перевищив зазначений рівень.

З початку року в рф зупинили 35 установок первинної переробки нафти загальною потужністю понад 390 тис. тонн на добу, або близько 2,85 млн барелів.

Серед атакованих об’єктів – НПЗ у Кірішах, Нижньому Новгороді, Пермі, Саратові, Самарі, Волгограді та Туапсе.

Аналітики зазначають, що удари вплинул на експорт нафтопродуктів. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у квітні експорт скоротився на 340 тис. барелів на добу - до мінімальних за весь час спостережень 2,2 млн барелів.

Крім того, дрони викликали пожежі на резервуарах та станціях Транснафти, яка оперує найдовшою у світі мережею трубопроводів. Декілька ємностей об'ємом по 50 000 кубометрів згоріли вщент на НПС Калейкіно (Татарстан), НПС Тихорецьк (Краснодарський край), у порту Приморськ (Ленінградська область), а також на НПС Горькій та ЛВДС Перм.

У результаті місць для зберігання нафти значно поменшало.

На тлі втрати потужностей і скорочення можливостей зберігання, російські нафтові компанії змушені зменшувати видобуток. За даними МЕА, у квітні він опустився до 8,83 млн барелів на добу – найнижчого рівня з часів пандемії.

Нагадаємо, 15 травня сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження Рязанського нафтопереробного заводу. Підприємство "Роснєфті" розташоване більш ніж за 500 км від українського кордону та є одним із найбільших НПЗ рф.

НПЗудари по рфвійна

Останні матеріали

США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Політика
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Політика
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
14 травня 2026, 11:19
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється