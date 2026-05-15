Україна подвоїла кількість ударів по російських НПЗ – Reuters

Удари вплинул на експорт нафтопродуктів.

Українські безпілотники з початку 2026 року уразили щонайменше 16 російських НПЗ, через що з ладу вийшло близько 11% потужностей нафтопереробки рф.

Про це пише Reuters.

Так, у січні-травні через атаки БпЛА щодоби простоювали 95 тис. тонн потужностей первинної переробки нафти - утричі більше, ніж за аналогічний період торік.

Кількість ударів по НПЗ за рік подвоїлася. Якщо минулого року за цей період зафіксували вісім атак, то цьогоріч уже до березня під удари потрапили установки сумарною потужністю майже 1 млн барелів на добу, а у квітні цей показник перевищив зазначений рівень.

З початку року в рф зупинили 35 установок первинної переробки нафти загальною потужністю понад 390 тис. тонн на добу, або близько 2,85 млн барелів.

Серед атакованих об’єктів – НПЗ у Кірішах, Нижньому Новгороді, Пермі, Саратові, Самарі, Волгограді та Туапсе.

Аналітики зазначають, що удари вплинул на експорт нафтопродуктів. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у квітні експорт скоротився на 340 тис. барелів на добу - до мінімальних за весь час спостережень 2,2 млн барелів.

Крім того, дрони викликали пожежі на резервуарах та станціях Транснафти, яка оперує найдовшою у світі мережею трубопроводів. Декілька ємностей об'ємом по 50 000 кубометрів згоріли вщент на НПС Калейкіно (Татарстан), НПС Тихорецьк (Краснодарський край), у порту Приморськ (Ленінградська область), а також на НПС Горькій та ЛВДС Перм.

У результаті місць для зберігання нафти значно поменшало.

На тлі втрати потужностей і скорочення можливостей зберігання, російські нафтові компанії змушені зменшувати видобуток. За даними МЕА, у квітні він опустився до 8,83 млн барелів на добу – найнижчого рівня з часів пандемії.

Нагадаємо, 15 травня сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження Рязанського нафтопереробного заводу. Підприємство "Роснєфті" розташоване більш ніж за 500 км від українського кордону та є одним із найбільших НПЗ рф.