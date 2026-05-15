Зеленський: росіяни продовжують спроби втягнути білорусь у війну проти України

15 травня 2026, 17:46
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Україна володіє деталями розмови між росією та білоруссю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія активізувала спроби залучити білорусь до подальших військових дій проти України.

Про це він повідомив у Telegram.

За словами президента, між російськими представниками та лукашенком відбулися додаткові контакти з метою схиляння Мінська до участі в нових агресивних діях. російська сторона розглядає різні сценарії, зокрема удари по Чернігівсько-Київському напрямку або навіть по одній із країн НАТО з білоруської території.

Зеленський наголосив, що Україна має інформацію про зміст цих контактів, яка враховується під час оцінки загроз і планування оборонних заходів. Він доручив Силам оборони та безпеки посилити відповідний напрям і підготувати план реагування, який буде розглянуто на засіданні Ставки.

Фахівці ГУР здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами ударів по майже двох десятках політичних центрів і військових обʼєктів України. Зеленський опублікав супутникові фото росіян із підписами, де зображені будівля Офісу президента і президентська дача.

