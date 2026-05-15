Зеленський: росіяни продовжують спроби втягнути білорусь у війну проти України

Україна володіє деталями розмови між росією та білоруссю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія активізувала спроби залучити білорусь до подальших військових дій проти України.

Про це він повідомив у Telegram.

За словами президента, між російськими представниками та лукашенком відбулися додаткові контакти з метою схиляння Мінська до участі в нових агресивних діях. російська сторона розглядає різні сценарії, зокрема удари по Чернігівсько-Київському напрямку або навіть по одній із країн НАТО з білоруської території.

Зеленський наголосив, що Україна має інформацію про зміст цих контактів, яка враховується під час оцінки загроз і планування оборонних заходів. Він доручив Силам оборони та безпеки посилити відповідний напрям і підготувати план реагування, який буде розглянуто на засіданні Ставки.

Фахівці ГУР здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами ударів по майже двох десятках політичних центрів і військових обʼєктів України. Зеленський опублікав супутникові фото росіян із підписами, де зображені будівля Офісу президента і президентська дача.