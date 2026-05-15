Трамп може послабити санкції проти китайських компаній, що купують іранську нафту

Американський лідер обіцяє прийняти рішення протягом найближчих кількох днів.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість послаблення санкцій проти китайських нафтових компаній, які купують сировину в Ірану. Цю тему він обговорив під час зустрічі з Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Я збираюся прийняти рішення протягом наступних кількох днів", – заявив Трамп журналістам на борту Air Force One.

США запровадили санкції проти китайських нафтопереробних заводів у рамках масштабної кампанії проти Тегерана. Китай, своєю чергою, є найбільшим покупцем іранської нафти і раніше наказав своїм компаніям ігнорувати американські обмеження. Послаблення санкцій може стати серйозною поступкою Пекіну за підсумками саміту.

Під час переговорів у Пекіні Трамп і Сі також обговорили війну в Україні та висловили спільне бажання побачити врегулювання конфлікту, однак конкретних деталей плану не надали.