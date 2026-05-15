Українські військові вдарили по Рязанському НПЗ у росії

15 травня 2026, 15:04
Українські військові вдарили по Рязанському НПЗ у росії
В мережі досі публікують фото чорного доща.

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження Рязанського нафтопереробного заводу. Зранку 15 травня про це повідомляли Telegram-канали, які публікували відео та фото з міста, де вже палав НПЗ.

Про це повідомили Сили спецоперацій та Генштаб ЗСУ.

Підприємство "Роснєфті" розташоване більш ніж за 500 км від українського кордону та є одним із найбільших НПЗ рф.

Українські безпілотники вже неодноразово били по цьому НПЗ. Він виробляє авіаційне, автомобільне та дизельне пальне для армії росіян. Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Також військові атакували малий ракетний катер і мінний тральщик у пункті базування "Каспійськ", склади боєприпасів на Луганщині, склад з РЕБ на Донеччині, пост технічної розвідки ФСБ в Маріуполі та інші обʼєкти.

Крім того, у Маріуполі під ударом був склад паливо-мастильних матеріалів армії рф.

