Ер-Ріяд запропонував Ірану пакт про ненапад

15 травня 2026, 13:53
Фото: DW
Саудівська Аравія почала формувати новий баланс сил у регіоні.

Саудівська Аравія запропонувала укласти регіональний пакт про ненапад між країнами Близького Сходу та Іраном. Ініціатива має стати основою для післявоєнної стабільності в регіоні.

Про це повідомляє видання Financial Times.

За їхніми даними, Ер-Ріяд пропонує створити механізм безпеки за аналогією з Гельсінськими угодами 1975 року, які допомогли знизити напругу в Європі під час Холодної війни.
 
Документ має передбачати взаємні гарантії ненападу, зменшення ризику нових конфліктів та надання Ірану певних міжнародних гарантій безпеки. Західні дипломати повідомили FT, що Саудівська Аравія вже активно обговорює цю ідею з європейськими державами та країнами Перської затоки. Частина європейських столиць вже підтримала пропозицію.
 
За словами співрозмовників видання, держави регіону побоюються, що після завершення війни Іран залишиться ослабленим, але водночас збереже потенціал загрози для сусідів. Крім того, частина арабських країн занепокоєна можливим посиленням впливу Ізраїлю на Близькому Сході. Financial Times також пише про розбіжності між державами Перської затоки, зокрема між Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами.
 
Причинами суперечок називають різне бачення майбутнього регіону та економічну конкуренцію між двома країнами. Двоє дипломатів висловили сумнів, що ОАЕ погодяться приєднатися до майбутнього пакту, оскільки Абу-Дабі прагне поглиблювати відносини з Ізраїлем після війни проти Ірану. При цьому ініціатива Саудівської Аравії наразі не передбачає участі Ізраїлю. За даними FT, причиною є неможливість посадити за стіл переговорів Іран та Ізраїль одночасно.
