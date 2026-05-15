Акції Boeing впали після заяви Трампа про угоду з Китаєм

15 травня 2026, 15:42
Акції Boeing впали після заяви Трампа про угоду з Китаєм
Boeing E-3 Sentry. Фото: EPA / Oliver Berg
Аналітики розраховували на угоду щодо близько 500 літаків, а деталі навіть меншої угоди поки що не розкриваються.

За результатами візиту до Китаю Дональд Трамп заявив, що Пекін погодився купити 200 літаків Boeing.

Про це пише Reuters.

Деталі угоди, зокрема терміни та моделі літаків, поки невідомі. Водночас обсяг угоди виявився значно меншим, ніж той пакет приблизно на 500 літаків Boeing 737 MAX, який, за даними джерел Reuters, обговорювали напередодні саміту. Під час торгів у четвер акції Boeing впали на 4,1%. Білий дім реакцію ринків не прокоментував.

Велике замовлення для Boeing вважалося однією з ключових бізнес-угод саміту, поряд із продовженням торговельного перемир'я, укладеного торік у жовтні, коли Трамп призупинив дію високих мит на китайські товари, а Китай відмовився від обмежень на постачання рідкоземельних металів.

Паралельно Китай веде переговори про схожу за масштабом угоду з європейською компанією Airbus.

СШАКитайДональд ТрампBoeingСі Цзіньпін

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється