Польща приголомшена рішенням скасувати розгортання 4000 американських військових у країні

15 травня 2026, 14:55
Рішення ухвалили вже після того, як підрозділ розпочав підготовку до виліту в Європу.
Польща, один із найближчих союзників США в Європі, була приголомшена рішенням цього тижня керівника Пентагону Піта Гегсета скасувати заплановане розгортання 4000 американських військовослужбовців у країні.
 
Про це повідомляє Politico.
 
Ми отримали гарантію, що американці не планують систематично скорочувати присутність США в Польщі”, – заявив заступник міністра оборони Павел Залевський новинному каналу TVN24.
 
Проте видання зазначає – приховати те, що дії США заскочили Польщу зненацька, було неможливо. Невідомо чому Гегсет скасував розгортання 2-ї бронетанкової бригадної бойової групи 1-ї кавалерійської дивізії. Рішення ухвалили вже після того, як підрозділ розпочав підготовку до виліту в Європу. Виконувач обов'язків речника Пентагону Джоел Вальдес заявив, що цей крок “не був несподіваним рішенням останньої хвилини”.
 
Дональд Трамп неодноразово висловлював гнів і розчарування європейськими союзниками через їхню відмову допомогти у війні з Іраном. Однак Гегсет раніше називав Польщу "зразковим союзником" за найвищі у НАТО витрати на оборону. Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш сказав, що він телефонував і Туску, і Навроцькому після того, як стало відомо про скасування розгортання військ. Він також спілкувався з генералом США Алексусом Гринкевичем – командувачем сил Сполучених Штатів в Європі, а також верховним головнокомандувачем об'єднаних сил НАТО в Європі.
 
"Ми постійно контактуємо з американською стороною. Польща – непохитний союзник, який виконує всі свої зобов'язання за Північноатлантичним договором. Ми витрачаємо майже 5% нашого ВВП на оборону", – сказав Косиняк-Камиш у польському парламенті.

 

