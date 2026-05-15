У Болгарії активісти протестували проти виступу російського скрипаля Вадима Рєпіна

15 травня 2026, 14:07
Фото: Factor.bg
Акція відбулась перед Софійською філармонією, в день концерту музиканта.
Протестувальники несли болгарські, українські та європейські прапори. Також були плакати, на яких зображена скрипка, з якої капає кров, на фоні руйнувань, спричинених росією в Україні – символ співучасті приїжджого скрипаля до режиму в москві, що вчиняє військові злочини.
 
Про це повідомляє болгарське видання Factor.bg.
 
На одному з плакатів був напис "путін – вбивця, Рєпін – спільник".
 
Вадим Репін був удостоєний звання "народний артист росії" від путіна в квітні 2022 року. Його дружина, прима Большого театру та екс-депутатка російської Держдуми від партії “Єдіная росія” Світлана Захарова.
 
Як розповідає Factor.bg, між протестувальниками та відвідувачами концерту виникло кілька суперечок. 
 
Подію організував Болгарський земледільницький народний союз за підтримки міжнародної організації Arts Against Aggression. До неї приєдналися представники Асоціації українських організацій у Болгарії "Мати Україна".
