Місія МВФ приїде в Україну, щоб оцінити прогрес реформ

Представники Міжнародного валютного фонду відвідають Україну "найближчими тижнями", щоб оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ у межах кредиту на 8,1 мільярда доларів.

Про це заявила речниця фонду Джулі Козак, пише Reuters.

Нову кредитну програму МВФ ухвалили у лютому, тепер її мають переглянути у червні, щоб визначити, чи досягає Україна своїх цілей.

Козак заявила журналістам, що для України важливо мобілізувати більше внутрішнього фінансування, щоб покрити свої "дуже і дуже значні" фінансові потреби на додаток до великої зовнішньої підтримки, яку вона отримала від донорів з моменту повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.