Місія МВФ приїде в Україну, щоб оцінити прогрес реформ

15 травня 2026, 13:13
Нову кредитну програму МВФ мають переглянути у червні, щоб визначити, чи досягає Україна своїх цілей.
Представники Міжнародного валютного фонду відвідають Україну "найближчими тижнями", щоб оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ у межах кредиту на 8,1 мільярда доларів.
 
Про це заявила речниця фонду Джулі Козак, пише Reuters.
 
Нову кредитну програму МВФ ухвалили у лютому, тепер її мають переглянути у червні, щоб визначити, чи досягає Україна своїх цілей.
 
Козак заявила журналістам, що для України важливо мобілізувати більше внутрішнього фінансування, щоб покрити свої "дуже і дуже значні" фінансові потреби на додаток до великої зовнішньої підтримки, яку вона отримала від донорів з моменту повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.
 
Вона сказала, що українській владі необхідно розширити податкову базу країни та вивести частину тіньової економіки у легальний сектор. За оцінками МВФ тіньовий сектор становить близько 45% ВВП.
 
Речниця зазначила, що Україна погодилася, згідно з умовами своєї останньої кредитної програми МВФ, провести комплексні реформи. Вони також необхідні для просування України до членства в ЄС та залучення значної зовнішньої донорської підтримки. За її словами, у межах програми також обговорюватимуть питання щодо податків, зокрема можливе впровадження ПДВ на дешеві посилки з-за кордону та податку для ФОПів. Однак речниця не сказала нічого про про готовність МВФ пом’якшити будь-які умови надання кредиту.

 

