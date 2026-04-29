Перший транш з 90 млрд євро від ЄС піде на дрони

29 квітня 2026, 13:53
Перший транш з 90 млрд євро від ЄС піде на дрони
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
За словами фон дер Ляєн, третина цих грошей піде на покриття бюджетних потреб України, тоді як решта буде спрямована на оборону.
Україна отримає від Євросоюзу перший оборонний пакет у розмірі 6 млрд євро вже у поточному кварталі. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування дронів.
 
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пленарному засіданні Європарламенту.
 
Цей транш є частиною масштабного європейського кредиту на загальну суму 90 млрд євро. За словами фон дер Ляєн, третина цих коштів піде на покриття бюджетних потреб України, тоді як решта буде спрямована на оборону.
 
Президентка Єврокомісії зазначила, що ЄС виконує свою обіцянку щодо виділення макрофінансової допомоги. Вона додала, що перший великий транш у розмірі 45 млрд євро за 2026 рік Україна отримає ще до кінця цього кварталу.
 
"У той час як росія подвоює свою агресію, Європа подвоює нашу підтримку України", – заявила вона.
 
Фон дер Ляєн також запевнила, що ЄС "продовжуватиме підтримку хороброго українського народу та його Збройних Сил".

 

війна в Україні росія окупанти кредит

