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З окупації та росії вдалося повернути ще 60 українців

08 червня 2026, 17:57
З окупації та росії вдалося повернути ще 60 українців
Фото: Facebook / Дмитро Лубінець
Серед них є важкохворі та колишній полонений військовий.
Із березня 2026 року з рф та тимчасово окупованих територій України та вдалося повернути 60 українців.
 
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
 
Він розповів, що серед евакуйованих – маломобільні та тяжкохворі люди, які перебували під загрозою через брак медичної допомоги в окупації. Їхнє переміщення організували за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста, залучивши спеціалізований транспорт та медиків. Також виїхати допомогли громадянам, які втратили документи й не могли зробити це самостійно.
 
Зокрема, представникам Офісу омбудсмена вдалося евакуювати чоловіка, який пережив незаконне затримання, побиття та катування. Через наслідки тортур українець фактично втратив можливість самостійно пересуватися і потребував термінового лікування. Наразі він перебуває на підконтрольній Україні території, де проходитиме лікування та реабілітацію.
 
Крім того, під час гуманітарної місії вдалося возз’єднати родину українського військовослужбовця. Сам боєць повернувся з російського полону ще у 2025 році, а його батьки весь цей час залишалися в окупації. Завдяки спільним зусиллям правоохоронців та міжнародних партнерів для них організували безпечний виїзд, і наразі родина вже разом.
війна в Україніросія окупанти

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