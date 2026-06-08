Нову гонку ядерних озброєнь запустили 9 країн
08 червня 2026, 16:35
Фото: з вільного доступу
SIPRI оприлюднило тривожний звіт.
Дев'ять країн, які володіють ядерною зброєю, упродовж 2025 року продовжували модернізувати та розширювати свої арсенали.
Про це йдеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Станом на січень 2026 року у світі налічується 12 187 ядерних боєголовок. З них 9 745 перебувають у військових запасах – тобто готові до використання.
Розгорнуті на ракетах і літаках – 4 012 боєголовок. Від 2 100 до 2 200 з них цілодобово перебувають у стані підвищеної бойової готовності на балістичних ракетах. росія та США разом володіють близько 83% світового ядерного потенціалу. Хоча їхня частка поступово скорочується – інші країни активно наздоганяють.
Дев'ять держав, що мають ядерну зброю:
- США
- росія
- Велика Британія
- Франція
- Китай
- Індія
- Пакистан
- Північна Корея
- Ізраїль.
Китайський арсенал вже сягає близько 620 боєголовок. Пекін будує нові шахтні райони та розширює інфраструктуру запуску ракет. За оцінками аналітиків, до 2030 року Китай може подолати позначку у 1000 боєголовок.
Франція заявила про збільшення свого потенціалу. Велика Британія повертає ядерні можливості для авіації - закуповує винищувачі F-35A.
У ЄС дедалі активніше обговорюють розширення ядерного захисту НАТО за участю Парижа та Лондона. Окрему увагу SIPRI приділяє росії, яка продовжує модернізацію стратегічних сил попри санкційний тиск і витрати на війну в Україні.