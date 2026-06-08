Нову гонку ядерних озброєнь запустили 9 країн

SIPRI оприлюднило тривожний звіт.

Дев'ять країн, які володіють ядерною зброєю, упродовж 2025 року продовжували модернізувати та розширювати свої арсенали.

Про це йдеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Станом на січень 2026 року у світі налічується 12 187 ядерних боєголовок. З них 9 745 перебувають у військових запасах – тобто готові до використання.

Розгорнуті на ракетах і літаках – 4 012 боєголовок. Від 2 100 до 2 200 з них цілодобово перебувають у стані підвищеної бойової готовності на балістичних ракетах. росія та США разом володіють близько 83% світового ядерного потенціалу. Хоча їхня частка поступово скорочується – інші країни активно наздоганяють.

Дев'ять держав, що мають ядерну зброю: США

росія

Велика Британія

Франція

Китай

Індія

Пакистан

Північна Корея

Ізраїль.

Китайський арсенал вже сягає близько 620 боєголовок. Пекін будує нові шахтні райони та розширює інфраструктуру запуску ракет. За оцінками аналітиків, до 2030 року Китай може подолати позначку у 1000 боєголовок.

Франція заявила про збільшення свого потенціалу. Велика Британія повертає ядерні можливості для авіації - закуповує винищувачі F-35A.

У ЄС дедалі активніше обговорюють розширення ядерного захисту НАТО за участю Парижа та Лондона. Окрему увагу SIPRI приділяє росії, яка продовжує модернізацію стратегічних сил попри санкційний тиск і витрати на війну в Україні.