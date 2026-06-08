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У путіна відреагували на п'ять умов миру від ЄС

08 червня 2026, 17:05
У путіна відреагували на п'ять умов миру від ЄС
Фото: Reuters
У кремлі вважають, що європейські політики демонструють суперечливий підхід.
Прес-секретар кремля Дмитро Пєсков розкритикував умови досягнення миру в Україні, які раніше узгодили лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та України.
 
Про це повідомляють російські ЗМІ.
 
Запропоновані підходи до досягнення миру він назвав непослідовними і такими, що суперечать заявам про прагнення до врегулювання конфлікту. Коментуючи домовленості, досягнуті європейськими лідерами, він звинуватив їх у тому, що, говорячи про мир, вони водночас підтримують подальший розвиток українського оборонного потенціалу та виробництво нових видів озброєння.
 
Першою умовою європейські лідери назвали повне і невідкладне припинення бойових дій. На їхню думку, саме припинення вогню має стати основою для подальшого політичного врегулювання. Згідно зі спільною заявою, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для початку переговорного процесу між Україною і росією.
 
Після набуття чинності режиму припинення вогню Україна повинна отримати надійні та юридично обов'язкові гарантії безпеки. Йдеться про виконання раніше прийнятих міжнародних зобов'язань, а також про можливе розгортання багатонаціональних сил на українській території.
 
Лідери наголосили, що російські активи мають залишатися заблокованими доти, доки рф не припинить війну і не компенсує Україні заподіяну шкоду. У документі окремо зазначено, що будь-які домовленості, що зачіпають безпекові питання Європейського союзу і НАТО, мають ухвалюватися тільки за згодою держав-членів цих об'єднань.
 
Європейські лідери вважають за необхідне забезпечити захист інтересів обох організацій у рамках можливої мирної угоди.

 

війна в Україніросія окупанти

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