Зеленський подав до Ради законопроєкт про ратифікацію кредиту ЄС на €90 млрд

Документ має затвердити угоду про позику та меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо отримання макрофінансової допомоги.

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №0376 про ратифікацію угоди про позику між Україною та Європейським Союзом на 90 млрд євро.

Про це йдеться в картці законопроєкту №0376.

Угода передбачає фінансову підтримку за двома напрямами: пряма бюджетна підтримка та підтримка оборонно-промислового потенціалу. Пакет макрофінансової допомоги на 2026 рік становить 45 млрд євро – з них 28,3 млрд євро спрямовуються на оборону та 16,7 млрд євро на покриття дефіциту державного бюджету.

Бюджетна частина фінансуватиметься через два інструменти: до 8,35 млрд євро – безпосередньо як макрофінансова допомога, ще до 8,35 млрд євро – через механізм Ukraine Facility.

Що Україна має виконати

Отримання допомоги передбачає виконання низки умов. Для першого траншу Україна має, зокрема, скасувати звільнення від оподаткування міжнародних посилок, запровадити оподаткування доходів через цифрові платформи, продовжити дію військового збору на рівні 5% на три роки, прийняти новий Митний кодекс відповідно до стандартів ЄС та призначити нового керівника Державної митної служби.

Умови для другого траншу передбачають остаточне прийняття всіх цих законопроєктів, а третього – реформування пільгового податкового режиму, спрощення адміністрування ПДВ та представлення нової Стратегії публічних закупівель на 2027–2030 роки.

Низка необхідних законодавчих ініціатив уже тривалий час не може отримати підтримку в парламенті. Зокрема, напередодні прибуття місії МВФ до Києва Верховна Рада провалила законопроєкт про ПДВ на посилки до €150 – одну з вимог як МВФ, так і ЄС.