303 золоті злитки та $2 млн готівкою: у США заарештували високопосадовця ЦРУ

28 травня 2026, 09:33
ЦРУ. Фото: news.yahoo.com
У судових документах затриманого описують як колишнього співробітника вищої керівної служби США.

ФБР заарештувало високопоставленого співробітника ЦРУ після обшуку в його будинку, де знайшли 303 золоті злитки, $2 млн готівкою та колекцію люксових годинників.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, слідчі виявили у резиденції 303 золоті злитки вагою приблизно один кілограм кожен. Вартість золота оцінюють у понад $40 млн.

Крім того, у будинку знайшли близько $2 млн готівкою та майже три десятки люксових годинників, більшість із яких – Rolex.

У судових документах затриманого описують як колишнього співробітника вищої керівної служби США. Його звинувачують у розкраданні державних коштів через махінації з табелями обліку робочого часу.

За версією слідства, чоловік завищував свої академічні досягнення, неправдиво заявляв про службу в резерві ВМС і отримував оплачувані військові відпустки. Водночас ці епізоди не пояснюють походження знайденого золота та готівки.

За даними NYT, посадовець раніше отримував значні суми валюти та золота нібито для робочих потреб. Після внутрішньої перевірки ЦРУ виявило можливу крадіжку і передало матеріали до ФБР.

Адвокат затриманого відмовився від коментарів.

Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Витоки документів розкривають російські
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
