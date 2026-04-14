Мадяр може приєднатися до Європейської прокуратури для розслідування корупції в уряді Орбана

14 квітня 2026, 10:56
Мадяр може приєднатися до Європейської прокуратури для розслідування корупції в уряді Орбана
Фото: Facebook/Péter Magyar
Союзники Орбана вже звинувачують Мадяра у "зраді національних інтересів" і в "пристосуванні до диктату Брюсселя".

Петер Мадяр пообіцяв приєднатися до Європейської прокуратури та надати слідчим ЄС повноваження розслідувати справи про шахрайство та корупцію за часів правління Віктора Орбана.

Про це повідомляє видання Euractiv.

Мадяр заявив, що Угорщину "пограбували, зробили найбіднішою та найкорумпованішою країною в ЄС". Тому підписання домовленості з прокуратурою ЄС стане одним із перших кроків нового уряду.

Переможець парламентських виборів прагне таким чином розблокувати 17 мільярдів євро заморожених коштів, заблокованих під час правління державою Орбаном.

Під час своєї першої пресконференції Мадяр наголосив на важливості незалежного суду: він особисто не буде відправляти Орбана за ґрати.

"Це не робота політика, не прем'єр-міністра, не голови партії судити, чи місце колишнього прем'єр-міністра у в'язниці", - підкреслив він.

ЗМІ нагадав, що довгий час Віктор Орбан відмовлявся від співпраці з EPPO (Незалежна державна прокуратура ЄС). Будапешт аргументував це "захистом суверенітету", але критики бачили іншу причину: кошти ЄС роками стікалися до бізнес-мереж, пов’язаних з Орбаном. Зокрема, 14% усіх коштів з державних тендерів отримували одержували 42 компанії, які належать 13 соратникам Орбана. Загальна сума сумнівних тендерів з 2010 року перевищує 28 мільярдів євро.

Союзники Орбана вже звинувачують Мадяра у "зраді національних інтересів". У Брюссельському відділенні аналітичного центру MCC (пов'язаного з партією Фідес) заявили, що новий прем'єр планує "пристосуватися до диктату Брюсселя".

