Естонія заявила про рекордну кількість затриманих агентів російських спецслужб

Служба внутрішньої безпеки Естонії 2025 року затримала рекордну кількість людей, які співпрацювали зі спецслужбами країни-агресора рф.

Про це повідомила виданню ERR прессекретарка Служби внутрішньої безпеки країни Марта Туул.

У понеділок, 13 квітня, агентство опублікувало щорічний звіт з оглядом ситуації у сфері безпеки Естонії та зазначенням основних загроз і тенденцій. У звіті сказано, що росія дедалі частіше використовує соцмережі для поширення своїх наративів і пропаганди, оскільки антиросійські санкції "обмежили її ворожу діяльність".

Минулого року в Естонії затримали 16 осіб, пов’язаних із російськими спецслужбами – як ФСБ, так і ГРУ рф.

"Оскільки російські спецслужби не можуть діяти на території Естонії, вони шукають інші варіанти. Вони шукають так званих легших агентів, які могли б виконувати певні завдання від їхнього імені. Але цей рекордний рік показує, що їм це не вдається. Наші співробітники дуже компетентні і ловлять їх доволі швидко, тому приводів для занепокоєння немає", – запевнила Туул.

Вона зазначила, що соціальні мережі змінили методи найму агентів. Країна-агресор шукає через соцмережі людей для скоєння актів вандалізму, наприклад, осквернення військових меморіалів.

За словами Туул, Естонія вжила серйозних заходів для припинення спроб росії поширювати свій вплив і закрила низку пропагандистських видань, таких як Baltnews і Sputnik. Через це російські операції зі здійснення впливу змістилися в бік соцмереж.

Генеральний директор Служби внутрішньої безпеки Марго Паллосон під час пресконференції в понеділок повідомив, що переважна більшість із 16 затриманих агентів – звичайні люди, які "не працювали в держустановах і не мали доступу до секретної інформації". За словами Паллосона, діяльність агентів припинили на відносно ранній стадії і вони не встигли серйозно нашкодити безпеці Естонії.