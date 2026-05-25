У Швеції заявили, що кремль приховує реальний стан економіки

Міністерка закордонних справ Швеції закликає ЄС запровадити повну заборону морських послуг для російської нафти.

російська економіка є значно слабшою, ніж офіційно визнає кремль. До такого висновку дійшли шведські економісти та розвідувальні служби у дослідженні, замовленому урядом країни.

Про це у The New York Times написала міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард.

москва стверджує, що ВВП зріс на 13% у період з 2020 по 2024 рік, але шведський аналіз показує протилежне – економіка фактично скоротилася на 8%. Офіційна інфляція у 2024 році становила близько 10%, однак центральний банк одночасно підняв ключову ставку до 21%, що свідчить про реально набагато вищий рівень знецінення грошей. "У номінальному вираженні економіка росії ледь перевищує економіку штату Нью-Йорк і залишається крихкою", – підкреслила Стенергард.

Санкції вже завдали росії щонайменше 450 мільярдів доларів збитків від лютого 2022 року. Людські втрати сягають 1,2 мільйона осіб, дефіцит робочої сили до 2030 року може досягти 11 мільйонів. Рівень схвалення путіна впав до 65,6% з довоєнних понад 80%.

Спираючись на цей аналіз, Стенергард закликала ЄС та країни G7 запровадити повну заборону морських послуг для суден, що вивозять з росії нафту, газ або вугілля. На її думку, саме цей захід міг би завдати найсерйознішого удару по військовій скарбниці кремля.