Тегеран: прохід через Ормуз не стане платним

Однак окремі супутні послуги можуть бути платними.

Прохід суден через Ормузьку протоку не передбачатиме плати, однак окремі послуги можуть бути платними.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану.

За його словами, твердження про нібито запровадження плати за транзит не відповідають дійсності.

"Управління протокою належить прибережним країнам… Твердження про те, що за прохід стягуватиметься плата, не відповідають дійсності", – заявив речник МЗС Ірану.

Водночас він уточнив, що окремі супутні послуги можуть бути платними, але це не слід розцінювати як оплату за сам прохід через протоку.

Також у МЗС Ірану прокоментували переговори зі США, зазначивши, що з низки питань уже сформовано рамкові домовленості, однак це не означає близькості остаточної угоди.

За словами речника, можливий договір може включати ширші домовленості щодо регіональної стабільності, зокрема ситуації в Лівані.

Зранку понеділка стало відомо, що після блокування Ормузької протоки відновився рух танкерів.