Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Тегеран: прохід через Ормуз не стане платним

25 травня 2026, 13:44
Тегеран: прохід через Ормуз не стане платним
Фото:krymr.org
Однак окремі супутні послуги можуть бути платними.

Прохід суден через Ормузьку протоку не передбачатиме плати, однак окремі послуги можуть бути платними. 

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану. 

За його словами, твердження про нібито запровадження плати за транзит не відповідають дійсності.

"Управління протокою належить прибережним країнам… Твердження про те, що за прохід стягуватиметься плата, не відповідають дійсності", – заявив речник МЗС Ірану.

Водночас він уточнив, що окремі супутні послуги можуть бути платними, але це не слід розцінювати як оплату за сам прохід через протоку.

Також у МЗС Ірану прокоментували переговори зі США, зазначивши, що з низки питань уже сформовано рамкові домовленості, однак це не означає близькості остаточної угоди. 

За словами речника, можливий договір може включати ширші домовленості щодо регіональної стабільності, зокрема ситуації в Лівані.

Зранку понеділка стало відомо, що після блокування Ормузької протоки відновився рух танкерів.

 

ІранОрмузька протока

Останні матеріали

Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється