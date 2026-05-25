Після блокування Ормузької протоки відновився рух танкерів – Reuters

25 травня 2026, 12:06
Судна після кількох місяців затримки вирушили до Пакистану та Китаю.

Після майже тримісячного блокування через військовий конфлікт у регіоні судна з нафтою та скрапленим природним газом почали виходити з Ормузької протоки та прямують до Азії. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані компаній LSEG і Kpler.

За даними видання, через Ормузьку протоку, яка забезпечує близько п’ятої частини світових поставок нафти та СПГ, у понеділок пройшов танкер Fuwairit зі скрапленим газом, що прямує до Пакистану після завантаження в Катарі.

Ще один газовоз – Al Rayyan – вийшов із протоки та рухається до Китаю, де має прибути наприкінці червня.

Також із району протоки вийшов супертанкер Eagle Verona з близько 2 млн барелів іракської нафти, який прямує до Китаю. Судно перебувало в простої з кінця лютого.

За даними аналітиків, частина танкерів, які раніше не могли пройти маршрут, поступово відновлюють рух. Минулого тижня ще кілька великотоннажних суден із мільйонами барелів нафти також вирушили до країн Азії.

До початку перебоїв через Ормузьку протоку щодня проходило близько 125–140 суден. Після обмежень значна частина флоту була змушена чекати в Перській затоці, де, за оцінками, залишалися тисячі моряків.

 
