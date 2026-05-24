Перший танкер з СПГ для Індії пройшов Ормуз – Bloomberg

24 травня 2026, 13:13
Перший танкер з СПГ для Індії пройшов Ормуз – Bloomberg
Ще 19 квітня танкер припинив передавати сигнал поблизу входу в Ормузьку протоку.
Танкер зі скрапленим природним газом, який прямує до Індії, вперше за останні кілька місяців вийшов із Ормузької протоки. Судно проходило небезпечний маршрут із вимкненими системами відстеження. 
 
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані моніторингу суден.
 
Йдеться про танкер "Аль-Хамра", який належить компанії Adnoc Logistics & Services. Судно перевозить вантаж СПГ до західного узбережжя Індії. За даними систем відстеження, танкер припинив передавати сигнал ще 19 квітня поблизу входу в Ормузьку протоку.  Згодом, за інформацією аналітичної компанії Kpler та супутниковими знімками, судно завантажило скраплений газ на експортному терміналі Abu Dhabi National Oil Co. на острові Дас у Перській затоці.
 
Під час завантаження та проходження через Ормузьку протоку судно не передавало дані про своє місцезнаходження. Аналогічну практику останнім часом використовують і інші танкери, пов’язані з Adnoc. Раніше компанія вже доставляла подібні вантажі до Японії та Китаю на суднах, які також вимикали транспондери під час проходження небезпечної ділянки маршруту.
 
Ормузька протока залишається зоною підвищеного ризику через загострення напруженості між США та Іраном. Через безпекові загрози багато суден проходять маршрут із вимкненими системами автоматичної ідентифікації. До початку війни через Ормузьку протоку щоденно проходили близько трьох танкерів зі скрапленим газом. Однак останніми місяцями постачання СПГ із Перської затоки до Індії суттєво скоротилися.
 
Минулого року понад половину імпорту скрапленого газу Індія отримувала з Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Через скорочення поставок країна була змушена активніше закуповувати газ на дорожчому спотовому ринку та обмежувати постачання для окремих галузей промисловості.

 

Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
