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Біля Ормузької протоки розбився американський гелікоптер Apache – NYT

09 червня 2026, 10:05
Біля Ормузької протоки розбився американський гелікоптер Apache – NYT
Фото DR
Наразі незрозуміло, чи його збив Іран, чи сталася технічна несправність.
Поблизу Ормузької протоки розбився бойовий гелікоптер американської армії Apache. 
 
Про це пише New York Times із посиланням на джерела.
 
Обох членів екіпажу вертольота вдалося врятувати. Американська армія використовувала Apache для протидії в Ормузькій протоці, яку Іран закрив після початку війни зі США та Ізраїлем. Ці гелікоптери патрулювали протоку для стримування атак малих човнів та збивання дронів.
 
Втрата цього вертольота стала першою для США під час війни з Іраном. Загалом за час бойових дій від кінця лютого американська авіація зазнала низки втрат.
 
Так, на початку операції відразу кілька американських військових літаків розбилися у Кувейті. Як потім розповіли в CENTCOM, винищувачі F-15E Strike Eagles, що мали підтримувати операцію "Епічна лють" щодо Ірану, було уражено "дружнім вогнем" кувейтської протиповітряної оборони.

 

СШАОрмузька протока

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