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США атакували танкер в Оманській затоці: троє індійських моряків загинули

11 червня 2026, 15:11
США атакували танкер в Оманській затоці: троє індійських моряків загинули
Фото: reuters
Вашингтон стверджує, що судно порушило морську блокаду і перевозило іранську нафту.

Американські військові 9 червня атакували нафтовий танкер Settebello під прапором Палау в Оманській затоці.

Центральне командування США заявило, що танкер порушив морську блокаду і намагався перевезти іранську нафту через Ормузьку протоку. Удар завдали з винищувача по машинному відділенню після того, як екіпаж "відмовився виконувати вказівки американських військ".

Спочатку повідомлялося про зниклих безвісти, однак 11 червня міністр судноплавства Індії Сарбананда Соновал підтвердив загибель трьох громадян Індії, тіла яких знайшли та ідентифікували. Загалом на борту було 24 індійських моряки, 21 з них вдалося врятувати. Соновал назвав атаку "трагічним інцидентом".

МЗС Індії викликало тимчасового повіреного у справах США Джейсона Мікса, щоб висловити "рішучий протест".

Інцидент стався на тлі ескалації між США та Іраном. Вночі проти 8 червня Іран вперше з квітня атакував Ізраїль балістичними ракетами, а США вдарили по іранських об'єктах ППО поблизу Ормузької протоки. Попри взаємні удари, режим припинення вогню, оголошений 8 квітня, формально продовжує діяти. Тегеран заявив про повторне закриття Ормузької протоки для всіх суден, однак США назвали це брехнею.

СШАІранІндіянафтаОрмузька протока

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