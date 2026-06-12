Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Нью-Делі вдруге викликав дипломата США через ситуацію з суднами в Оманській затоц

12 червня 2026, 14:55
Нью-Делі вдруге викликав дипломата США через ситуацію з суднами в Оманській затоц
Фото: з вільного доступу
Це другий виклик посла за тиждень.
МЗС Індії вдруге цього тижня викликало високопоставленого дипломата США для висловлення протесту проти ударів США по суднах, що перевозять індійських членів екіпажу в Оманській затоці.
 
Про це повідомили джерела, знайомі з цим питанням, пише Bloomberg
 
За словами джерел, Міністерство закордонних справ у п'ятницю викликало тимчасового повіреного у справах США Джейсона Мікса. Це був другий такий виклик цього тижня після того, як Мікса викликали в середу.
 
Цього тижня США завдали ударів по трьох суднах з індійськими членами екіпажу в Оманській затоці, в результаті чого загинуло щонайменше троє моряків, що викликало засудження з боку Нью-Делі. Останній удар ВМС США стався у четвер, коли вони атакували танкер для перевезення асфальту та бітуму Jalveer. Судна були атаковані за спробу пройти крізь блокаду, встановлену США, спрямовану на запобігання постачанням іранської нафти.
 
США зберігають блокаду суден, що курсують до іранських портів та з них, з середини квітня в рамках ширшої кампанії з тиску на Тегеран, щоб той скасував власні обмеження на судноплавство через Ормузьку протоку.
 
Ці удари відбуваються у складний час для США та Індії, оскільки наступного тижня прем'єр-міністр Нарендра Моді має зустрітися із президентом Дональдом Трампом на полях саміту лідерів "Великої сімки". Це буде їхня перша особиста зустріч за понад рік.

 

Індіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". російська пральня Трампа. Частина 5 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 12 червня 2026, 14:54
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Політика
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 червня 2026, 11:16
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Політика
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Переклад iPress – 12 червня 2026, 08:45
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Cуспільство
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2026, 12:11
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Політика
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Переклад iPress – 11 червня 2026, 08:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється