Нью-Делі вдруге викликав дипломата США через ситуацію з суднами в Оманській затоц

Це другий виклик посла за тиждень.

МЗС Індії вдруге цього тижня викликало високопоставленого дипломата США для висловлення протесту проти ударів США по суднах, що перевозять індійських членів екіпажу в Оманській затоці.

Про це повідомили джерела, знайомі з цим питанням, пише Bloomberg

За словами джерел, Міністерство закордонних справ у п'ятницю викликало тимчасового повіреного у справах США Джейсона Мікса. Це був другий такий виклик цього тижня після того, як Мікса викликали в середу.