Європа ризикує залишитися без газу – Reuters

Дії Ірану з блокування стратегічної Ормузької протоки вдарили не лише по газовому, а й по нафтовому сектору.

Тривалі перебої з судноплавством в Ормузькій протоці можуть спровокувати критичний дефіцит блакитного палива в Європі. Якщо криза затягнеться ще на один-три місяці, наслідки для регіону будуть вкрай серйозними.

Про це попереджають аналітики норвезької енергетичної компанії Equinor, передає Reuters.

Аналітики зазначають, що наразі європейські газові сховища заповнені трохи більш ніж на 35%, тоді як сезонна норма для цього періоду становить близько 50%. Країни ЄС мають накопичити достатній резерв до осені, щоб виконати встановлену норму –90% заповненості сховищ у період з жовтня до початку грудня.

Старша віцепрезидентка Equinor заявила, що у разі швидкого завершення конфлікту та відновлення руху через Ормузьку протоку Європа ще зможе досягти прийнятного рівня запасів – близько 75%. Водночас тривала блокада може спричинити критичну ситуацію на енергетичному ринку.

У звіті змодельовано сценарій, за якого Європі доведеться шукати альтернативні джерела постачання скрапленого природного газу в умовах жорсткої конкуренції з країнами Азії. Це, за оцінками аналітиків, може призвести до різкого стрибка цін на газ і примусового скорочення споживання для промисловості.

Водночас експерти наголошують, що кілька м’яких зим поспіль дали Європі певний запас міцності, який допомагає витримувати короткострокові геополітичні потрясіння.

Напруження на енергетичних ринках зберігається через ситуацію навколо Ормузької протоки, яку Іран фактично блокує вже тривалий час. Через це світові запаси нафти скорочуються рекордними темпами – за два місяці втрати постачань перевищили 1 млрд барелів.

На цьому тлі країни регіону намагаються знайти альтернативні маршрути експорту енергоносіїв. Зокрема, Об’єднані Арабські Емірати прискорили будівництво нового нафтопроводу "Захід–Схід" до порту Фуджейра в Оманській затоці, щоб зменшити залежність від Ормузької протоки.

Нагадаємо, Іран веде переговори з Оманом, аби запровадити постійне мито для кораблів в Ормузькій протоці. У такий спосіб Тегеран прагне офіційно закріпити свій контроль над цим морським шляхом.