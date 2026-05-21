Тегеран заборонив вивезення збагаченого урану – Reuters

Духовний лідер Ірану наказав не передавати за кордон запаси урану, наближеного до збройового рівня.

Верховний лідер Моджтаба Хаменеї видав директиву, яка забороняє вивезення з країни урану, збагаченого до рівня, близького до збройового.

Про це із посиланням на високопоставлені іранські джерела пише агенція Reuters.

За словами співрозмовників видання, в Тегерані вважають, що будь-яке переміщення запасів за кордон зробить країну вразливішою до можливих ударів США та Ізраїлю. Рішення, як зазначається, підтримане вищим керівництвом країни, остаточне слово в таких питаннях залишається за верховним лідером.

Джерела також повідомляють, що в Ірані зберігаються підозри щодо стабільності поточних домовленостей із Заходом, які розглядаються як потенційно тимчасові на тлі ризику відновлення військових ударів.

До ескалації конфлікту Тегеран допускав можливість часткового вивезення збагаченого урану, однак ця позиція змінилася після погроз нових атак з боку США, зокрема заяв президента Дональда Трампа.

Водночас, за даними агенції, обговорюються альтернативні варіанти контролю за матеріалами, зокрема їхнє розбавлення під наглядом МАГАТЕ, що могло б стати компромісним рішенням у переговорах.

