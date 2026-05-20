Іран після заяв Трампа пригрозив ескалацією

20 травня 2026, 20:45
Іран після заяв Трампа пригрозив ескалацією
У Тегерані заявили, що нові атаки США можуть вивести конфлікт далеко за межі регіону.

Іран пригрозив розширенням війни за межі Близького Сходу після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що був "за годину" від рішення відновити масштабну військову операцію проти Тегерана.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За словами Трампа, у понеділок і вівторок він серйозно розглядав нову кампанію ударів по Ірану, однак вирішив дати шанс подальшим переговорам.

"Я був за годину від ухвалення рішення сьогодні", – сказав президент США журналістам у Білому домі.

Попри жорстку риторику, Трамп додав, що переговорний процес просувається добре і ситуація може вирішитися дуже швидко.

У відповідь Корпус вартових ісламської революції заявив, що нова атака на Іран може спровокувати значно ширший конфлікт.

"Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону", – заявили в КВІР.

Тегеран уже раніше погрожував ударами по країнах, де розміщені американські військові бази.

Конфлікт між Іраном, США та Ізраїлем різко загострився після ударів по іранських об’єктах у лютому 2026 року. Хоча активні бойові дії наразі перебувають у стані паузи, переговори між сторонами фактично зайшли у глухий кут.

 

Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 травня 2026, 07:57
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
